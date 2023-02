A Cascina il carnevale si festeggia con un giallo, a cena

A Cascina il Carnevale si festeggia con un delitto, a cena.

Il ristorante I Toscani e la Compagnia del delitto, infatti, propongono per venerdì 10 febbraio, alle ore 20:00, un'originale cena spettacolo nella Città del Teatro. Tra una portata di affettati e crostini misti e un piatto di penne con broccoli di stagione e pancetta croccante i commensali saranno coinvolti in un'indagine condotta da Sherlok Holmes, alias Franco De Rossi, con tanto di indizi e moventi da scoprire. L'obiettivo? Gustare un'ottima cena e scoprire l'assassino, ovviamente, con tanto di premi per i migliori investigatori della serata. In scena alcuni attori, tra i quali Carlo Emilio Michelassi che si è formato alla scuola di Giorgio Albertazzi, nei panni dei sospettati.



La Compagnia del delitto (www.cattivabambina.it), diretta dalla scrittrice Paola Alberti, allieva di Dacia Maraini e di Vincenzo Cerami, è specializzata in murder-parties, che sono eventi a enigma molto divertenti, per una serata originale all'insegna della scoperta del colpevole. Info-prenotazioni: tel. 375 6027223. Il ristorante I Toscani è a Cascina, in Via Tosco Romagnola 656.