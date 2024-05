'A forza di essere vento'. Le persecuzioni di sinti e rom nell'Italia fascista discusse alla Domus Mazziniana

Martedì 7 maggio alle ore 17.00, nuovo incontro del ciclo 'Clioscopio - I problemi del presente lo sguardo della storia' alla Domus Mazziniana dedicato al Porrajmos, la persecuzione di sinti e rom perpetrata anche nel nostro Paese.



Mandati a morire nei lager del Terzo Reich dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, uccisi in Croazia dai collaborazionisti Ustaša o espulsi dal confine orientale in Italia, rinchiusi in campi di concentramento lungo tutta la penisola, questa era la sorte degli “zingari”.

Ne discuteranno Carlotta Ferrara degli Uberti, Fabio Dei, Arturo Marzano e Chiara Nencioni a partire dal libro della stessa Nencioni 'A forza di essere vento' (Pisa, ETS, 2024).



Il libro - scrive Luca Bravi nella prefazione – "ha il merito indiscusso di aver dato in stampa le parole che testimoni diretti della persecuzione fascista, sinti e rom, avevano affidato a interviste e ad un’oralità che rischiava d’andar perduta. Ne scaturisce una voce di comunità, come di frequente succede quando si tratta di queste popolazioni, che chiede essenzialmente di essere ascoltata". Si tratta di una storia 'dal basso' che ripercorre i tanti rivoli di una vicenda negletta, la cui ricostruzione non è soltanto un indispensabile esercizio di memoria, ma serve a riflettere sul presente di un popolo ancora oggi guardato con sospetto e pregiudizi.



Chiara Nencioni, docente di lettere nelle scuole superiori, collabora con le università di Pisa, Firenze e con la rete degli Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea. Ha pubblicato articoli e saggi sulla Shoah, sul Porrajmos, sul confine orientale e sul genocidio di Srebrenica.