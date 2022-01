A lezione con Gad Lerner per il Giorno della Memoria

Orario non disponibile

Giovedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria il Liceo Chini – Michelangelo, in collaborazione con la Domus Mazziniana e l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, organizza un incontro con Gad Lerner, destinato alle studentesse e agli studenti della scuola.

Ad affiancare lo scrittore e giornalista Gad Lerner, da tempo impegnato in un’importate azione di recupero della memoria storica – si pensi alla sua ultima fatica Noi Partigiani – ci saranno la responsabile delle attività didatiche dell’ISREC di Lucca prof. Manuela Belardini e il direttore scientifico della Domus Mazziniana prof. Pietro Finelli.

L’incontro, che sarà introdotto dalla dirigente del Liceo Chini – Michelangelo, Monica Biagi, si inserisce infatti nel progetto Il diritto di avere diritti, coordinato dalla prof. Carla Andreozzi, con il coinvolgimento della Domus Mazziniana di Pisa e l’Istituto Storico della Resistenza di Lucca, con cui la scuola ha una lunga collaborazione nell’ambito dell’Educazione Civica e della Storia Contemporanea che ha visto il coinvolgimento di studiosi e docenti dei due istituti e dell’Università di Pisa.

A causa delle disposizioni Covid l’incontro si svolgerà in modalità on line



