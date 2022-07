A Marina di Pisa si parla di scrittura al femminile con Avesani e Alberti

La scrittura al femminile è l’argomento dell’incontro letterario con la scrittrice Simonetta Avesani, moderato dalla scrittrice e giornalista Paola Alberti, che si terrà sabato 9 luglio, alle ore 18:00, nel giardino di Casa Margherita, in Via Maiorca 28, a Marina di Pisa. L’evento è organizzato dalla libreria marinese Civico 14, diretta da Mariangela Mori, in collaborazione con Paola Alberti, curatrice di corsi di scrittura creativa e presidente del Premio Europa che da sedici anni si occupa di promuovere la scrittura di genere.



Simonetta Avesani è l’autrice dell’originale romanzo Gemelli dentro (Albatros), ambientato anche nella Pisa degli anni di piombo che narra la ricerca della completezza dopo aver provato la fragilità ma anche la forza di avere una doppia personalità in un solo corpo.



Durante l’incontro l’attore della Compagnia del delitto Carlo Emilio Michelassi leggerà dei brani dai classici di Virginia Woolf e di Karen Blixen. Al termine dell’evento verrà offerto un brindisi.