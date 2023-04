A merenda con Fiab. Peladata per famiglie lungo i Condotti

Domenica 6 aprile Fiab Pisa organizza una breve pedalata per famiglie. Protagonisti saranno i bambini che, percorrendo i Condotti, arriveranno fino ad Asciano dove li attenderà una gustosa merenda. Appuntamento alle ore 15,30 in piazza Santa Caterina e partenza per Asciano. Rientro verso le 18.00.





Obbligatoria la preiscrizione entro sabato alle ore 20.00 al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiiGRnC2plfHKdQ_ybT6Ts9Z_d0h-GbDjew0rb9CSfo4zTSA/viewform.



La gita è riservata ai soci con possibilità di tesserarsi alla partenza. Tessera gratis per figli minori di 14 anni. Il percorso a/r è di circa 13 km, I bambini potranno essere portati nel seggiolino o pedalare con ruote superiori a 20'' accompagnati da un adulto. Tutti i partecipanti dovranno presentarsi alla partenza con biciclette gonfie e in buone condizioni. Per info Leonora: 329 743 3079, Ula: 370 369 5020