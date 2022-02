A passeggio sulle mura

La visita comincerà salendo dalla Torre di Santa Maria in Piazza del Duomo e proseguirà fino all'arrivo presso la Torre di Legno per un percorso totale di 3 km.

Durante il percorso i partecipanti vedranno Pisa da una differente prospettiva e verranno narrate storie legate alle varie zone che attraverseranno.



Dettagli della visita:

Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibili

Ritrovo alle ore 10:00 di fronte all'entrata del Museo delle Sinopie in Piazza del Duomo.



Prezzi:

Biglietto intero: 12 euro (comprende visita più entrata)

Biglietto ridotto (fino ai 10 anni): 10 euro



Per contatti e prenotazioni:

Email: discoverpisalucca@gmail.com

Cellulare: 3477600782



IMPORTANTE!



Green Pass obbligatorio