A pesca di emozioni - Spettacolo per bambini

Domenica 13 novembre alle ore 17.00 alla Città del Teatro di Cascina la compagnia Eccentrici Dadarò presenta A PESCA DI EMOZIONI spettacolo liberamente tratto dal famoso libro di Anna Llenas “I colori delle emozioni”.

Lo spettacolo, dedicato ai bambini dai 3 anni, racconta attraverso clownerie e pantomima la storia di due uomini e la loro giornata di pesca in un paese dove si vive con un palloncino in testa, perché è lì, nel palloncino colorato, che risiedono le emozioni.



È un lavoro che parla di emozioni. Che aiuta ad identificarle, a riconoscerle e a gestirle. La messa in scena è semplice e colorata: due davanzali a fondo palco con una fioriera davanti che invece di accogliere fiori vede svettare palloncini colorati.

Piccole manie, piccoli gesti, piccoli litigi e piccole incomprensioni per riuscire a pescare un piccolo pesce che farà scoprire loro l’emozione più grande: l’amicizia, raccontata con l’essenzialità di una striscia disegnata a colori.



La compagnia (Umberto Banti, Simone Lombardelli, Dadde Visconti) ha scelto di creare uno spettacolo semplice e “leggero come i palloncini” per trattare il tema centrale nell’infanzia dell’identificazione e del riconoscimento delle emozioni, utilizzando un linguaggio che appartiene al loro mondo, quello dei colori.

Domenica 20 novembre per la rassegna dedicata ai piccoli spettatori sarà in scena PAPERO ALFREDO, la storia di un burattino piccolo e ribelle che adora la musica rap e il free style.



Biglietti da 5 a 7,50€ +dp



PREVENDITA

Biglietteria del Teatro

Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 14

mercoledì dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 19

Sabato dalle 10 alle 13



Circuito Boxoffice Toscana e TicketOne e on line