A piedi tra le dune e il mare di San Rossore

#InRainbowsTreks in collaborazione con il Centro Visite della Tenuta di San Rossore presenta: Tra le Dune e il Mare di San Rossore!



Una bellissima escursione a San Rossore, un ambiente storico-naturalistico unico in tutto il mondo.

I partecipanti entreranno nella zona interdetta e la percorreranno quasi nella sua totalità, potendo così scoprire le zone più segrete ed esclusive della Tenuta. Passeggeranno sulla spiaggia e godranno di una vista imperdibile dalle Alpi Apuane all’Isola Palmaria (Liguria).



Attraverseranno una fitta macchia mediterranea, raggiungeranno il mare per una sosta sulla spiaggia. Passeranno della Villa Presidenziale del Gombo e rientreranno al centro visite attraversando un'alternanza di vegetazione senza paragoni in tutto il mondo.



Lunghezza: 14 km

Difficoltà: Facile

Dislivello: Tutto Pianeggiante!



E’ richiesto un minimo di allenamento necessario per percorrere 14 km a piedi su un percorso pianeggiante. In caso di maltempo gli eventi potranno subire modifiche o cancellazioni.



Evento solo su Prenotazione, massimo 20 partecipanti! ?

Cani non ammessi.



Pranzo al sacco!

Maggiori dettagli sul punto di ritrovo saranno trasmessi ad avvenuta iscrizione.



Quota:

25€ ad adulto

20€ ragazzi fino ai 16 anni accompagnati da un adulto.

(non adatto ai minori di 12 anni)



Ritrovo: il ritrovo verrà comunicato ad iscrizione effettuata





Orario:

Partenza ore 10.30



Ritorno alle auto ore 16.00 circa



La quota comprende:

-Biglietto di ingresso al Parco di San Rossore nelle zone non accessibili al pubblico

-Accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica Abilitate e Certificate dalla Regione Toscana)



Il pagamento si effettua il giorno dell'escursione. Non richiedendo il pagamento anticipato si richiede la massima correttezza e collaborazione.