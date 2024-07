A Pisa c'erano una volta le case-torri...e ci sono ancora - Visita guidata RiscopriAmo Pisa

Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Sabato 27 luglio alle ore 9.30 partirà il tour 'A Pisa c'erano una volta le case-torri...e ci sono ancora'.

Punto d'incontro: Piazza Garibaldi.



Una piacevole passeggiata con un itinerario che si snoda tra le antiche strade dei quartieri di San Francesco e Santa Maria per osservare alcune tra le tante case-torri medioevali ancora visibili. I partecipanti ne scopriranno la storia e capiremo cosa erano, come venivano costruite e a cosa servivano. La passeggiata si concluderà visitandone una al suo interno.