A Pontedera l'apericena è con delitto

Si intitola 'Delitto in Accademia' l’originale apericena organizzata sabato 11 giugno, alle 20:00, nel Caracolito Bar di Pontedera dalla Compagnia del delitto (www.cattivabambina.it). Nel locale di Corso Matteotti, infatti, tra una portata e l’altra rinfrescati dall’aria condizionata i commensali saranno coinvolti in un'indagine condotta da Sherlock Holmes, alias Franco De Rossi, con tanto di indizi e moventi da scoprire. L'obiettivo? Sorseggiare un ottimo aperitivo e scoprire l'assassino, ovviamente, con tanto di premi per i migliori investigatori della serata e l'intervento di alcuni attori, tra i quali Carlo Emilio Michelassi che si è formato alla scuola di Giorgio Albertazzi, nei panni dei sospettati.



La Compagnia del delitto, diretta dalla scrittrice Paola Alberti, allieva di Dacia Maraini e di Vincenzo Cerami, da diciotto anni è specializzata in murder-parties, che sono eventi a enigma dal sapore british, molto divertenti, per una serata originale all'insegna della caccia all'assassino e della buona cucina.



Info-prenotazioni Caracolito Bar: tel. 347 7453559.