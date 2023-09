A San Miniato tra colline e storia con Fiab Pisa

Il 24 settembre la meta della consueta gita domenicale dei soci di Fiab Pisa sarà il borgo medievale di San Miniato, ricco di storia, cultura, bei paesaggi e buon cibo. Il percorso di andata sarà in bicicletta lungo la Ciclopista dell’Arno, il ritorno in treno, partendo dalla stazione di San Miniato Fucecchio. Il ritrovo è in piazza Caduti di Cefalonia divisione Acqui (inizio viale delle Piagge) alle 8.15 e, dopo una sosta caffè a Fornacette, l’arrivo a San Miniato è previsto per le 12.30. Il pranzo è libero e il primo pomeriggio sarà dedicato a una passeggiata per il paese. Verso le 16.45 partenza in bicicletta verso la stazione di San Miniato Basso, in tempo per il treno per Pisa delle 17.35 (qualora non fosse possibile per tutti salire sullo stesso treno, è richiesta la disponibilità ad attendere quelli successivi). Il percorso complessivo in bicicletta è di circa 45 km, su pista ciclabile o strade a basso traffico, con brevi tratti su fondo sterrato, pianeggiante ma con salita finale da San Miniato Basso a San Miniato. Data la lunghezza del percorso e la salita finale, la gita è indicata per pedalatori allenati. Per partecipare è necessaria una bici in buono stato (con freni e cambio funzionanti), camera d’aria di scorta o kit di riparazione. La gita è riservata ai soci FIAB; i partecipanti non tesserati potranno fare la tessera 2024. Per la gita è richiesta l’iscrizione entro le ore 14 di sabato 23 settembre al link www.fiabpisa.it/sanminiato.htm.



Per info: Daniele, daniele@fiabpisa.it, 050 550 1570 (pomeriggio – sera); Giacomo, giacomo@fiabpisa.it , 347 521 7577 (17-20).