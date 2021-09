A Tirrenia l’ultimo libro di Renzo Castelli e la docu-fiction 'L’albergo del cinema', dedicata al cinema della Pisorno.

Le cronache di Pisa e del cinema a Tirrenia negli anni trenta del Novecento sono protagoniste di una giornata di cultura e spettacolo organizzata da Pro loco Litorale Pisano e Confcommercio, evento che si svolgerà presso il Golf Club Tirrenia, in via San Guido a Tirrenia, il prossimo venerdì 3 settembre, nell’ambito del cartellone Marenia – Nonsolomare.



Alle ore 18 Renzo Castelli, saggista e romanziere di successo oltre che brillante intrattenitore, proporrà “PISA 1937.XV, correva l’anno … “ la sua più recente fatica, un’opera che presenta, con la solita cura e abilità di scrittura, un’originale ricostruzione di atmosfere e suggestioni di Pisa nell’Italia d’anteguerra.



Alle 21,30 sarà proiettata la docu-fiction 'L’albergo del Cinema', realizzata utilizzando - imprevedibilmente - il registro del primo albergo sorto a Tirrenia per ospitare le troupe cinematografiche, nel biennio 1936/37. Il filmato sarà preceduto da una presentazione a cura del giornalista e saggista Roberto Sonnini e della studentessa di cinema Letizia Teglia. E’ previsto inoltre l’intervento video di Lorenzo Garzella, docente di cine-montaggio all’Università di Pisa.





Nel rispetto delle vigenti normative, saranno ammessi agli eventi solo i possessori di Green Pass.Informazioni info@prolocolitoralepisano.com - cell. 324 5673170

