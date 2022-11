A Santa Croce un viaggio nella Sicilia più autentica con la Festa 'A' Vucciria'

La Sicilia più autentica sbarca a Santa Croce, per una tre giorni all'insegna dei sapori e delle tradizioni dell'isola, con street food, intrattenimento e prodotti tipici. Gusto e divertimento assicurati da venerdì 18 a domenica 20 novembre, dalle 10 fino a mezzanotte (ingresso libero) con 'A' Vucciria', la Festa siciliana organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e A'Vucciria Sicilia Street Food, con il patrocinio del Comune di Santa Croce sull'Arno e la collaborazione di CollEventi.

Gli inconfondibili suoni, colori e profumi della Sicilia faranno vivere la tipica atmosfera dell'isola in Piazza Matteotti, con un suggestivo allestimento a tema. Grande spazio alle specialità enogastronomiche siciliane: nei 20 gazebo sarà possibile gustare prelibatezze e prodotti tipici dello street food siciliano, dalle arancine al pane ca meusa, cannoli, cassate, stigghiola, pane e panelle e tanto altro, il tutto accompagnato dalle migliori birre e vini artigianali. Per l'inaugurazione della manifestazione ci sarà uno speciale taglio della torta con la tipica “brioche col tuppo” siciliana ripiena di ricotta e pistacchio, preparata dalla pasticceria santacrocese 'Il Laboratorio degli Impasti', specializzata nella preparazione di dolci siciliani.

Anche il divertimento sarà assicurato con le performance dell'ospite d'onore della manifestazione, l'attore siciliano Tony Sperandeo, protagonista di numerosi film e serie tv e vincitore del David di Donatello nel 2001 come miglior attore non protagonista nel film “I Cento Passi”.