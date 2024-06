Accademia libera natura & cultura - Rassegna estiva 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L‘Accademia Libera Natura & Cultura è felice di presentare la nuova rassegna estiva 2024. La 24esima edizione è pronta per ospitare concerti ed eventi nella splendida cornice dei borghi medievali della Val di Cecina in particolare a Querceto, Borgo Pignano, Mazzolla, La Sassa, Montecatini Val di Cecina che dal 2 giugno al 26 agosto si animeranno di suoni, musica, danze e spettacoli. Per l’edizione 2024 sono previste varie coproduzioni nella prospettiva di una maggiore condivisione e avvicinamento tra i festival dell’Accademia.



Le contaminazioni prendono avvio dall’ Ensemble VinOperArte che, incontrerà la compagnia Estro Tango nello spettacolo “Youkali”, mentre in occasione del Gran Galà Pucciniano avrà modo di dialogare artisticamente con The Amsterdam Consort.

Aprirà la rassegna il 2 giugno il carismatico quartetto Quadro Nuevo all’insegna di una collaborazione di lunga data, apportando una rivisitazione in chiave jazz di melodie mediterranee.



Al centro della programmazione di questa edizione ci sono gli eventi che il pubblico ha imparato ad apprezzare: VinOpera Festival, Querceto International Piano

Festival, Festival Vol’Tango e le serate dedicate alla Musica Antica con artisti italiani e internazionali di fama.



Il programma di Accademia è arricchito, come tutti gli anni, da serate esterne ai festival.

Ritroveremo volti noti come Gwen Sampé, la potente voce del jazz, Jens Schlichting con cinema muto accompagnato da pianoforte, Daniele Bonaviri e Monica de Luca con Flamenco Fusion, ed infine scopriremo una ironica rivisitazione della canzone italiana con la formazione Ritalpop.



Una delle novità di quest’anno è la residenza d’artista dell’Ensemble Orfeo Futuro che propone repertori antichi e musica del presente in un ensemble dalle infinite sfaccettature, dove passato e presente si fondono armonicamente in un perfetto equilibrio.

E ovviamente non mancano i corsi formativi di scultura, pittura, danza, canto e musica che accompagnano stagione e festival.