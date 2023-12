Immacolata, è clima di Natale: si accende l'albero in piazza XX Settembre

Con l'Immacolata si entra nel vivo delle festività natalizie. E’ prevista infatti per domani, venerdì 8 dicembre, alle ore 18.00, a Pisa la tradizionale accensione dell’albero di Natale in piazza XX Settembre, appuntamento che sarà accompagnato da una serie di iniziative che fanno parte del programma di eventi natalizi già iniziato nei giorni scorsi e che continuerà ad animare fino all’Epifania strade e piazze di Pisa.

Venerdì alle 15.00 in piazza XX Settembre ci sarà lo spettacolo di circo, alle 17.00 seguirà lo spettacolo itinerante con canzoni natalizie lungo l’asse pedonale Borgo – Corso Italia, che verrà ripetuto alle 18.00 in piazza XX Settembre, a cura della Scuola Bonamici. Subito dopo i canti natalizi verrà acceso l’albero di Natale nella piazza.

Già in funzione la pista di ghiaccio in piazza Vittorio Emanuele così come gli stand e la casa di Babbo Natale in Logge di Banchi. Nei giorni 8, 9, 10, 15, 16 e 17 dicembre Fabbrica di Babbo Natale agli Arsenali Repubblicani (orario 9.30-13.00 - 14.00-18.30) con spettacoli e laboratori. Da venerdì 15 a domenica 24 dicembre mercatino artigianale in piazza Garibaldi e via San Francesco. Il 22 dicembre mercatino natalizio in piazza Dante. Il 24 dicembre spettacolo di danza de La Famiglia Danzante 'Sulle vie del Natale' in piazza XX Settembre (ore 17.00).

Per quanto riguarda i vari addobbi presenti nelle diverse zone della città, in piazza della Stazione cittadini e visitatori saranno accolti da una stella gigante tridimensionale con coda, delle dimensioni di 22x7,5 metri. In piazza Vittorio Emanuele si troverà invece una struttura delle dimensioni di 8 metri per 3 con la scritta luminosa '2024'. Sarà possibile attraversare la scritta attraverso un arco-passaggio pedonale nel numero '0'.

Lungo le vie del centro storico sarà installata una illuminazione che ricorderà un cielo stellato. In piazza Gambacorti sarà collocata una stella tridimensionale delle dimensioni di 6 metri di altezza e 7 di larghezza. Nelle piazze Garibaldi, XX Settembre, Cairoli e Manin, i fili dell’illuminazione partiranno da un punto centrale della piazza fino ad allargarsi a coprirla tutta, formando così delle pagode.

In piazza XX Settembre sulle facciate di palazzo Pretorio, appena riqualificato, e palazzo Gambacorti sarà proiettato un videomapping di un cielo stellato. Lungo il ponte di Mezzo, sui due lati, saranno installate due tende luminose che collegheranno le due sponde della città. In largo Ciro Menotti un grande pacco regalo luminoso delle dimensioni di 4 metri per 4. Illuminata anche piazza Dante dove verranno installate delle figure luminose per ricreare un effetto ghiaccio.

Per rimanere aggiornati sul programma completo degli eventi natalizi presenti in città è possibile consultare il seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/ evento/pisa-la-citta-del- natale