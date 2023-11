Vecchiano: l'accensione dell'albero per celebrare la comunità

E' con grande piacere che il Palio Rionale Vecchianese, con il patrocinio del Comune di Vecchiano e la collaborazione di altre associazioni del territorio, annuncia l'attesa accensione dell'albero di Natale, che si terrà domenica 3 dicembre dalle 15 fino all’imbrunire.

L'evento, che si svolgerà in piazza Garibaldi, la piazza principale del paese, sarà un'occasione speciale per riunire la comunità e immergersi nell'atmosfera magica del Natale. L'accensione dell'albero sarà preceduta dall’arrivo di Babbo Natale in persona che riceverà le letterine e da un suggestivo momento di canti natalizi a cura della scuola materna San Giuseppe Cottolengo, della scuola elementare 'G. Mazzini' dell’istituto comprensivo vecchianese, dai bimbi della parrocchia di S. Alessandro e dalla Filarmonica Senofonte Prato. Sarà un'opportunità per i giovani talenti locali di esibirsi e diffondere gioia e serenità con le loro voci.

La giornata sarà presentata dall'Attiesse Teatro, che guiderà il pubblico attraverso le festività natalizie con la sua energia contagiosa e la sua abilità nel coinvolgere il pubblico. Parteciperanno anche l’associazione il Gabbiano, la Caritas parrocchiale e la Creative Labs. Sarà un momento di spettacolo e divertimento per tutte le età. Durante la giornata sarà possibile degustare cioccolata calda artigianale con panna montata.

"In questa occasione, desideriamo esprimere un ringraziamento speciale a tutti gli sponsor che da anni ci sostengono, in particolare Farmaè, nella figura dall'amministratore delegato, Riccardo Iacometti che ha reso possibile questo evento. Grazie al loro sostegno, possiamo offrire alla nostra comunità un'esperienza indimenticabile e un'opportunità per celebrare insieme. Grazie al contributo dell’amministrazione comunale è stato anche possibile illuminare tutte le frazioni" afferma il presidente del Palio Rionale Vecchianese, Omar Leoni.

"L'accensione dell'albero di Natale a Vecchiano sarà un momento di gioia e condivisione, un'occasione per rafforzare i legami comunitari e creare ricordi indimenticabili. Invitiamo tutti gli abitanti di Vecchiano e i visitatori a partecipare a questa festa natalizia e a vivere il magico spirito del Natale" aggiunge il sindaco Massimiliano Angori.