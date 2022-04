Achille Lauro in concerto a Pisa

Fa tappa a Pisa Achille Lauro che il prossimo 12 settembre sarà in piazza dei Cavalieri con il suo Achille Lauro Superstar Tour per il Summer Kings Festival.

Lauro porterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi declinato addirittura in due inedite versioni: in alcuni appuntamenti sarà accompagnato dall’Electric Orchestra, mentre in altri il pubblico potrà vederlo in un'altra veste scoprendo la versione rock band con la sua formazione originale.

I biglietti saranno disponibili sul circuito Ticketone.

Per ulteriori informazioni consultare il sito di Friends & Partners www.friendsandpartners.it