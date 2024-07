'Colpi di Grazia 2024' | Adriana Hamilton in concerto alla Nunziatina

Seconda attesa serata di Colpi di Grazia al Giardino La Nunziatina di Pisa. Adriana Hamilton sarà protagonista del concerto in programma domani sera, 13 luglio, alle 19,30, per la rassegna musicale dedicata alle donne musiciste, in calendario tra luglio e settembre 2024.



Adriana Hamilton, madre scozzese, padre italiano. Cantautrice, performer, violinista. Ha scritto e cantato

per Universal, Sony e altre Major. Si esibisce a livello nazionale e internazionale. Ha cantato a New york, Londra, Ibiza, Dakar, Dubai, Abu Dhabi, Beirut, Los Angeles, Las Vegas. Ha costruito con i soldi dei concerti con un’associazione e band no profit, un ospedale in Africa, in Senegal, a Djourbel. Ha vissuto ultimamente, grazie alla musica, negli Emirati Arabi Uniti. Mentre si esibisce in Italia e in giro per il mondo sta lavorando al suo disco ufficiale e a vari progetti e collaborazioni. Fra i lavori usciti ultimamente, il 31 Luglio del 2021 é stato pubblicato il suo disco "Persefone" prodotto da Deleterio (Dogo Gang, produttore di Marracash) e Morgan While , con tanto di videos fra cui quello di Mezcal, trasmesso anche su M20 (Radio Nazionale Italiana). Il 9 Giugno 2023 è uscito il suo ultimo singolo in Italiano, Kaboom, il cui video, prodotto dall’artista stessa e da Samuele Apperti, è stato da poco proiettato ad un importante festival internazionale di filmografia indipendente. Il video tratta la tematica del femminicidio. L’11 agosto 2023 è uscita Stay Forever, una collaborazione fra Adriana Hamilton e Anatolie, dj di Las Vegas, che sta echeggiando in tutto il mondo . Dopo tre giorni dall’uscita , la traccia era già al terzo posto della top 100 new release worldwide di Beatport.



Colpi di Grazia nasce da un’idea dell’Associazione Metarock ed è organizzata in collaborazione con La Nunziatina e con il contributo di Fondazione Pisa. Prossimi appuntamenti con i live di Lucrezia Eleonora dell’Aquila (venerdì 19 luglio, ore 21), Clara Graziano (mercoledì 24 luglio, ore 19,30), Sara Jane Ghiotti (giovedì 26 settembre, ore 19,30).



Prenotazione con consumazione al tavolo: whatsapp 320 553 0780