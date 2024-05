Adriano Sofri apre la rassegna 'Scrittori in Borgo' a Pisa

Inaugurazione della Rassegna 'Scrittori in Borgo' 2024 con Adriano Sofri che presenterà il suo ultimo libro 'C'era la guerra in Cecenia' (Sellerio).



A dialogare con l'autore saranno Francesca Mannocchi e Bruno Manfellotto.

Coordina l'incontro Valentina Landucci.



Questo evento, come tutti quelli della Rassegna, si terrà nel giardino de La Nunziatina alle ore 18.00

La Libreria Ghibellina ringrazia lo Sponsor Pharmanutra, l'associazione Culturale Sarda 'Grazia Deledda' e La Nunziatina per la collaborazione. Per l'ospitalità, il Royal Victoria Hotel e Artilafo.