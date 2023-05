Aeroclub Pisa, Festa della Repubblica all'aviosuperficie Valdera

Venerdì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l'Aeroclub Pisa ha organizzato all'aviosuperficie Valdera, nel comune di Capannoli, una interessante e significativa serie di eventi, che avranno inizio alle 9.30 per celebrare questa importante ricorrenza. Il programma prevede l'effettuazione di un concerto bandistico in cui verrà eseguito l'inno nazionale con il successivo alzabandiera. A seguire alcuni uomini appartenenti ai reparti dei Carabinieri paracadutisti effettueranno dei lanci con il paracadute portando in volo la bandiera tricolore. Se le condizioni meteo lo consentiranno, sarà possibile effettuare dei voli vincolati, su di una mongolfiera. Si potranno inoltre ammirare alcuni velivoli dell'Aeroclub Pisa che prima saranno in esposizione statica e successivamente si alzeranno in volo per una esibizione.

A conclusione dell'evento, l'Aeroclub Pisa offrirà un simpatico buffet agli intervenuti, ricordando che il sodalizio è sempre disponibile ad ospitare iniziative e manifestazioni di vario genere nell'ambito delle finalità dell'associazione, che, oltre ad essere un punto di riferimento per gli appassionati del volo e delle discipline aeronautivhe, vuole essere parte integrante del territorio e soprattutto fruibile sette giorni su sette dalla popolazione locale.

(foto in pagina valderatoscana.it)