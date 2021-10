Agghiaccianti avventure ad Halloween al Teatro Quaranthana

Domenica 31 ottobre, in doppia replica alle 15:30 e alle 17:00, nell'ambito della nona edizione di 'Sognare Teatro Famiglie', al Quaranthana, il teatro comunale di San Miniato, organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di San Miniato, della Regione Toscana, e il Mic, arriva il nuovo spettacolo del Teatrino dei Fondi dal titolo AAAH! Agghiaccianti avventure ad Halloween di e con Claudio Benvenuti e Sergio Bulleri, tecnica e interventi dal vivo di Angelo Italiano. La trama? Due scienziati da strapazzo, attempati e strampalati, sono in trepida attesa per festeggiare la notte più agghiacciante e paurosa dell’anno, Halloween ovviamente. Un divertimento da brivido alla scoperta di mirabolanti racconti, misteriose avventure e bizzarre creature. Storie paurose creeranno l’atmosfera del terrore e, allo stesso tempo, battute e lazzi renderanno lo spettacolo piacevole e divertente per i piccoli! Lo spettacolo alle ore 17:00 è già tutto esaurito, è stata aggiunta una replica alle ore 15:30 per permettere la visione ad altri piccoli spettatori, vivamente consigliata la prenotazione al 370 – 3687878; 0571 462835 - comunicazione@ teatrinodeifondi.it. Per accedere agli spettacoli è necessario essere in possesso del Green Pass

