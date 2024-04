Agrifiera 2024: il programma del 20 e 21 aprile

Il programma dell'Agrifiera del 20 e 21 aprile, primo weekend della manifestazione. Il programma completo è sul sito dedicato.

Sabato 20 Aprile

Area AgriHorse

ore 10.00-12.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno

ore 14.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno

Arena centrale

ore 14.30-17.00: Dimostrazioni dei gruppi equestri presenti:

- I Butteri di Aria di Maremma

- Pony Games del centro Ippico In Battaglino ASD

- Volteggio con il Centro Ippico L’Unicorno ASD

- Dimostrazione equestre del Centro Ippico in Battaglino

- Spettacoli equestri a cura di Marino Bresciani A.S. Il Patio

- Gruppo equestre No artri de cavalli

- ASD N’groppa ar ciuo di Lavinia Brandi

AREA Sunrise “Falconeria”: Esposizione e didattica

Spazio AgriArena

ore 17.00: Band Smile Cover Machine

Area AgriDance

ore 10.00-12.30: Apertura Line Dance “special principianti” a cura della ASD Western Soul

ore 14.00-19.00: Country Line Dance a cura della ASD Western Soul

Info: Ilaria www.westernsoul.it Cell. 339.6969437

AREA TREE CLIMBING

ore 11.00: Laboratorio per bambini a cura di Michele Vernaccini - Chi si occupa degli alberi?

ore 16.00: Laboratorio per bambini a cura di Maurizio Roncucci - La riproduzione dell'albero

Domenica 21 Aprile

1ª GIORNATA DEL TERRITORIO

Sala Convegni

ore 10.00-13.00 : Presentazione libro “In due si indaga… (e si ammazza) meglio”,

Malvaldi & Bruzzone parlano dei loro gialli, presentazione a cura di Marco Malvadi, introdurrà Vladimiro Rossi.

ore 17.00: Presentazione della pubblicazione della Società Toscana di Scienze Naturali, a 150 anni dalla fondazione: “Giovanni Arcangeli e Sigismondo de Bosniaski,

due illustri scienziati cittadini di San Giuliano Terme”. Saranno presenti Prof. Paolo Roberto Federici, Presidente Società Toscana di Scienze naturali e curatore della

pubblicazione e Dott. Roberto Narducci, micologo e curatore della pubblicazione.

Area Agripicnic

Ore 10.30 Workshop laboratori di Kokedama. Scopri l’arte giapponese delle piante

sospese.

Per informazioni e iscrizioni: 3666484056 email: info@flyinggarden.it

Area AgriHorse

ore 10.00-12.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico

Unicorno

ore 14.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno

Arena centrale

Ore 11.00: Gimkana Junior

A seguire prove di Gimkana Senior e dimostrazioni equestri

ore 14.30-17.00: Dimostrazioni dei gruppi equestri presenti:

- I Butteri di Aria di Maremma

- Pony Games del centro Ippico In Battaglino ASD

- Volteggio con il Centro Ippico L’Unicorno ASD

- Dimostrazione equestre del Centro Ippico in Battaglino

- Giochi equestri: La quintana

- Spettacoli equestri a cura di Marino Bresciani

- Gruppo equestre No artri de cavalli

- ASD N’groppa ar ciuo di Lavinia Brandi

AREA Sunrise “Falconeria”: Esposizione e didattica

Spazio AgriArena

ore 11.00-13.00: Esibizione ginnica a cura della Polisportiva di Asciano.

ore 16.00-18.00: Presentazione del Musical “Cats” e a seguire Festa Caraibica a cura della scuola di danza Ciclone Latino di San Giuliano Terme

Info: www.ciclonelatino.com Cell. 338.9278042

ore 18.30: Intrattenimento Cielo blues band presenta Leonardo Ferri

Area AgriDance

ore 10.00-12.30: Apertura Line Dance “Special principianti” a cura della ASD Western Soul

ore 14.00-19.00: Country Line Dance a cura della ASD Western Soul

Info: Ilaria www.westernsoul.it Cell. 339.6969437

AREA TREE CLIMBING

ore 16.00: Laboratorio per bambini a cura di Lorenzo Brizzi - La crescita degli alberi