Aida a Zerolandia: un incontro dedicato a Rino Gaetano e Renato Zero e un gesto di solidarietà

È diventata una piccola tradizione quella dell’appuntamento estivo della rassegna 'Spiriti solitari – cantautori ascoltati', visti e raccontati all’Oasi Mangwana a Orzignano, sede dell’omonima associazione no-profit che si occupa di progetti di educazione ambientale e integrazione culturale sia sul territorio toscano che in Madagascar e in Senegal. Un evento interamente a scopo di beneficenza che i due ideatori e conduttori della kermesse, Marco Masoni e Fabrizio Bartelloni, propongono ormai da tre anni. Un incontro, preceduto anche da un piccolo buffet a chilometro zero, che sarà questa volta dedicato a una anomala coppia di cantautori: Rino Gaetano e Renato Zero e che sarà impreziosito dall'incursione artistica di Valentina Grigò, attrice e cantante che sorprenderà i presenti con una performance dedicata agli artisti omaggiati. Per chiunque volesse coniugare la spensieratezza di una serata in omaggio a due icone della musica italiana con l’impegno di un gesto di solidarietà, l’appuntamento è per venerdì 6 agosto dalle ore 19:30 all’Oasi Mangwana (Via G. Brodolini, 120 – Orzignano, Pisa - OASI MANGWANA su Google Maps). Spettacolo a seguire – Info e prenotazioni al 329.5442745.

