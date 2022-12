Al Botteghino di Pontedera 'Sacco e Vanzetti: storia di un assassinio di stato' fra musica e teatro

Serata fra teatro e musica al circolo Arci 'Il Botteghino' di La Rotta per la messa in scena della storia dei due anarchici italiani forse più noti al mondo. Alle 22 con aperitivo alle 20, sarà infatti allestito lo spettacolo 'Sacco e Vanzetti: storia di un assassinio di Stato', tratto dal testo 'Ragion di Stato – una testimonianza per Sacco e Vanzetti' di Erich Mühsam, che arriva per la prima volta in Italia come lettura a tre voci. Si ripercorrono i momenti che condussero gli innocenti Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, anarchici italiani emigrati negli Stati Uniti, alla sedia elettrica il 23 agosto 1927. Viene narrata l'incriminazione costruita a tavolino, le impressioni del pubblico e gli animi politici dei due anarchici che rimarranno sempre puri e fedeli all'ideale fino all'ultimo momento, anche dinanzi al loro assassinio. Con Filippo Frittelli, Giorgio Stornanti e Federico Tassini, gli interventi musicali di Cesare Callà, la consulenza artistica di Leonhard Schaefer. Adattamento e regia di Federico Tassini. Ingresso libero riservato ai soci.

