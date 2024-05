'Al cuore della democrazia', cittadinanza ecologica e nuova base militare al dibattito di Laudato Sì Pontedera

Si parlerà di partecipazione e cittadinanza ecologica, ma anche del futuro della città di Pontedera fra piccoli e grandi progetti, infrastrutture militari comprese, sabato pomeriggio presso la sede dell'ASD Stella Azzurra, al Villaggio Piaggio. Ad organizzare l'incontro il circolo locale di Laudato Sì, in collaborazione con Acli, Azione Cattolica, Cif cittadine, Lipu, Argomenti2000, per un dibattito che si terrà dalle 15,30. Attorno al tavolo il responsabile ecologia urbana della Lipu Marco Dinetti che relazionerà in merito alla valorizzazione e tutela del verde urbano, Andrea Somma con un intervento sul Parco di Cisanello a Pisa, Kevin Speranza per il Movimento No Base in merito allo stato dell'arte della mobilitazione che vede Pisa e Pontedera coinvolte nel progetto della base militare e Massimo Fratini, di Argomenti2000. Saluti e introduzione a cura di Claudio Guidi di Laudato Sì Pontedera e Valdera. Modera Cristina Sagliocco. L'iniziativa è inserita all'interno di una rosa di eventi organizzati in occasione del 24 maggio, anniversario della pubblicazione dell'enciclica "Laudato Si' "di Papa Francesco e del 22 maggio, giornata mondiale dedicata alla biodiversità.