Al via la quindicesima edizione del premio di pittura dedicato a Marco Domenico Verdigi

Il 21 agosto 2004 Domenico Marco Verdigi perdeva la vita tra le onde a Marina, dopo aver salvato due bambini dal mare in tempesta. Il sacrificio del giovane, appena ventitreenne, fu premiato dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con la medaglia d’oro al merito civile e, a ricordare il giovane negli anni, una scuola gli è stata intitolata a San Giuliano, dove abitava con i genitori, anch’essi oggi non più tra noi.



Fra le numerose iniziative promosse per ricordare il suo eroico gesto si segnala in questi giorni il concorso di pittura promosso da Associazione Dannunziana e Pro loco Litorale Pisano, giunto alla XV edizione con il sostegno di Fondazione Pisa e il patrocinio di Comune e Sport e Salute Pisa. Il concorso ha per argomento 'Vivere lo sport sul litorale pisano, storia e attualità' ed è aperto a pittori di qualunque tendenza e a qualunque tecnica d’esecuzione; unico vincolo, oltre all’aderenza al tema, la riconoscibilità degli ambienti ritratti, come luoghi del nostro litorale.



Ai partecipanti è richiesta una quota di iscrizione di euro 20. La consegna della tela con cavalletto (dimensione minima 35x50 e massima 60x80) sarà effettuata venerdì 6 ottobre dalle 14,30 alle 17 presso la segreteria del premio al ristorante 'Buca 19' del Cosmopolitan Golf, via delle Eriche 133 a Tirrenia, telefono 3513354881. Qui i quadri resteranno esposti fino alla premiazione, che avverrà alle 12 di sabato 7 ottobre negli spazi stessi del ristorante. Le opere rimarranno di proprietà degli autori, con l’eccezione di quella vincitrice, che resterà ad Associazione Dannunziana.