Alban e Vera Beikircher aprono la stagione concertistica 'Muse contemporanee e note d’arte'

Venerdì 2 settembre alle ore 21 torna la grande musica grazie all’Associazione musicale Fanny Mendelssohn.

Due straordinari artisti, il violinista austriaco Alban Beikircher e la violista svizzera Vera Beikircher per il primo concerto di Muse Contemporanee e Note d’ Arte, la stagione concertistica organizzata dalla Associazione Musicale Fanny Mendelssohn sul territorio di Pisa e San Giuliano Terme, giunta quest’anno alla IV edizione.



Presso la Villa di Corliano a San Giuliano Terme, presenteranno al pubblico brani di W.A Mozart , B. Martinu e la celebre Passacaglia di Halvorsen.

Alban Beikircher nato a Brunek (Sud Tirolo), ha completato i suoi studi con Joshua Epstein a Saarbrücken e si è perfezionato come solista con Yfrah Neaman alla Guildhall School of Music and Drama di Londra.

Svolge una intensa attività concertistica che lo ha portato a suonare in tutta Europa, in Israele, Cina, Arabia Saudita ed Egitto.

Alban Beikircher è fortemente impegnato nella musica contemporanea e ha eseguito in prima assoluta opere di Ernst Krenek, Wilfried Hiller, Andreas N. Tarkmann, Peter Michael Hamel, Klaus Hashagen, Tobias Peschanel, Andru Matuschka e Alexander Krampe.

Suona un violino Martin Schleske.



La violista svizzera Vera Beikircher si è diplomata al Conservatorio di Lucerna e di Zurigo, dove ha avuto tra gli altri come insegnanti Heinz Rellstab e Ulrich Gröner. Ha completato la sua formazione con numerose Masterclasses, tra gli altri con Simon Standage e Wolfgang Rihm, mentre con Laurent Rochat del Conservatorio di Ginevra si è perfezionata in Musica da Camera.

Vera Beikircher è stata docente di musica presso l’Accademia di Stato di Baden-Württemberg e presso l’Orchestra Filarmonica Giovanile di Oberschwaben. Insegna violino e viola a Ravensburg ed è stata Direttore della "Sinfonietta Oberschwaben" e della "Kammerphilharmonie Oberschwaben”.

Oltre alla carriera concertistica come solista, la grande passione della violista Vera Beikircher è la musica da camera, ed è fondatrice del Quartetto Korngold.



Seguirà il consueto brindisi con gli artisti, grazie alla disponibilità di Antonio Cappabianca del Ristorante dell’Ussero.



La Stagione concertistica è stata realizzata grazie alla collaborazione della associazione culturale la Voce del Serchio con il Patrocinio della Regione Toscana, Comune e Provincia di Pisa e Comune di San Giuliano Terme.

La manifestazione si avvale del prezioso sostegno della Fondazione Pisa, UnicoopFirenze, Mercatopoli di Pisa e Edi Progetti.

Per acquistare i biglietti visitare il sito www.fannymendelssohn.eu

per informazioni (cell. 347 6371189 - 347 8509620) e-mail: associazionefanny@gmail.com