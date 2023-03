Alberto Mario Banti inaugura 45 minuti un'immagine

Parte giovedì 16 marzo alle ore 17.15 presso la Gipsoteca di arte antica, con la conferenza di Alberto Mario Banti Genealogia della bellezza in età contemporanea il nuovo ciclo di incontri intitolato 45 minuti un’immagine.

In ogni incontro verrà proposta la lettura di un’immagine in una prospettiva che interroga la profondità storica degli sguardi contemporanei e, indagandone forme e contesti, rivela aspetti spesso inattesi o sottaciuti delle loro complesse genealogie.



Il ciclo è organizzato da Domus Mazziniana in collaborazione con il Centro interuniversitario di storia culturale, il Dipartimento di Civiltà e forme del sapere, Università di Pisa, il Museo della Grafica e il Comitato Pisano del Risorgimento e dell’età delle rivoluzioni e, pur in un rigoroso approccio scientifico, è destinato a tutte le persone interessate, anche non specialiste dei temi trattati, ed è valido come corso di aggiornamento per docenti.



Gli incontri si terranno a Pisa, alle 17:15, presso la Gipsoteca di Arte Antica, la Domus Mazziniana e il Museo della Grafica, secondo il seguente calendario:



16 marzo (Gipsoteca): Alberto Mario Banti - Università di Pisa, Geneaologie della bellezza in età contemporanea



30 marzo (Museo della Grafica): Arianna Arisi Rota - Università di Pavia, Avventure di una maschera. Due secoli di memoria napoleonica



14 aprile (Domus Mazziniana): Sandro Morachioli - Università di Napoli Federico II, Cadaveri fotogenici. Guerra, verità e pittura in un quadro di Giovanni Fattori



28 aprile (Gipsoteca): Konstantina Zanou - Columbia University, New York, Le mani tagliate dell’archeologia. Alle origini del patrimonio contemporaneo



12 maggio (Gipsoteca): Alexander Auf der heyde - Università di Palermo, Fuggire a piedi scalzi. Storia e interpretazioni di un monumento sgradito



Gli incontri saranno tutti visibili sui canali social della Domus Mazziniana.