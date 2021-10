L'alchimia della via erbosa: visita guidata teatralizzata tra musica, arte e torta co' bischeri

Una passeggiata tra vicoli di campagna e i campi di Orzignano e Pontasserchio, dove il Monte Pisano e l’argine del Serchio saranno i compagni di cammino. Dalla casa di Andrea Vaccà Berlinghieri, dove compì esperimenti di galvanismo all’inizio del XIX secolo, si passerà dalla ‘chiesa nella chiesa’, per poi fermarci al circolo di Pappiana per un aperitivo di metà mattinata. Il cammino comincerà poi ad essere sempre più ‘erboso’ fino agli incontri con la musica di Siro (Armonico Trail) e Caterina e Gabriele dello Studio 17. Si attraverserà la metamorfosi del corpo, dello spazio, degli edifici, del suono, dei materiali e delle forme in un incontro tra l’uomo e la natura. Al termine dell’itinerario assaggio di una delle torte co’ bischeri più buone, non si può lasciare Pontasserchio senza aver dato un morso al suo dolce tipico. La visita guidata terminerà al teatro Rossini, a Pontasserchio. Per tornare al punto di partenza c’è una passeggiata di circa 30 minuti.

Si consigliano scarpe comode. Dove: Largo di Vittorio Orzignano, 10 -12, 56017 Orzignano PI. Durata: circa 3 ore. Info e Prenotazioni www.citygrandtour.it - citygrandtour@gmail.com. In collaborazione con Siro Achille Nicolazzi Armonico Trail, il Circolo Arci di Pappiana e Studio 17.



