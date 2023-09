Aleksandar Madzar e il suo pianoforte animano il secondo appuntamento di Anima Mundi

Secondo appuntamento per la Rassegna di Musica Sacra Anima Mundi, in Camposanto martedì 12 settembre, per un recital del pianista serbo Aleksandar Mad?ar, interprete internazionalmente affermato, che collabora con direttori e orchestre di primissimo piano: una cavalcata attraverso tre secoli, con pagine di Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Franz Liszt e Claude Debussy.

Nato a Belgrado nel 1968, Aleksandar Mad?ar ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di sei anni sotto la guida di Gordana Malinovic; allievo di Arbo Valdma all’Accademia Musicale di Belgrado, perfeziona gli studi con Elisso Virsaladze a Mosca e con Daniel Blumenthal a Bruxelles. Si è distinto in diversi concorsi pianistici internazionali: primo premio al Concorso di Ginevra nel 1987; secondo premio al Concorso Busoni nel 1989. A ventidue anni debutta con i Berliner Philharmoniker e Iván Fischer, avviando una brillante carriera internazionale. Nel 1996 vince il terzo premio al Concorso pianistico internazionale di Leeds, diventando in breve uno dei solisti più richiesti sulla scena inglese e collaborando con orchestre come la Royal Philharmonic Orchestra e la BBC Philharmonic.

Si è esibito sotto la guida di importanti direttori d’orchestra, tra cui Iván Fischer, Paavo Järvi, André Previn, Andris Nelsons, Marcello Viotti, Carlos Kalmar e John Nelson. Ha realizzato tournées in America, Australia e Sud Africa oltre ad essere regolarmente ospite delle maggiori istituzioni concertistiche europee. Come camerista ha collaborato con il Takács Quartet, con il soprano Juliane Banse e con i violinisti Anthony Marwood, Vilde Frang e Ilya Gringolts. Insegna al Conservatorio di Bruxelles e alla Hochschule für Musik und Theater di Amburgo.

Il pubblico di Anima Mundi avrà la possibilità di sostenere, attraverso libere offerte, alcuni progetti di solidarietà e assistenza sul territorio. L’iniziativa è promossa dall’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana. Il progetto collegato a questa serata è Docce dei poveri. 1476 sono le docce fatte nel 2022 e 114 le persone diverse che hanno usufruito di questo servizio. Un servizio che abbiamo scelto di lasciare aperto perché l'igiene personale è un bisogno essenziale dell’essere umano e il servizio della Caritas diocesana di Pisa è in città l'unica possibilità di prendersi cura di sé per molte delle persone “senza diritti”. Un servizio con cui vengono offerte oltre alla doccia anche la possibilità di radersi e un kit di biancheria intima pulita.

Organizzato come sempre dall’Opera della Primaziale Pisana, con il contributo della Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa, Anima Mundi torna per la ventiduesima volta a riempire di grande musica la Cattedrale e il Camposanto di Pisa, con sette concerti, come da tradizione, dal 9 al 28 settembre. I concerti avranno inizio alle 21. L’accesso è consentito dalle 20:15 alle 20:45. Al momento le prenotazioni online sono esaurite. A partire dalle ore 18 del giorno di concerto, i biglietti rimasti e non ritirati saranno messi in distribuzione solo presso la biglietteria. Per tutte le informazioni www.opapisa.it.