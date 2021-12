Alessandro Paci arriva al Teatro Nuovo di Pisa con 'Non solo barzellette'

Cresce sempre di più l'attesa per l'arrivo di uno dei comici toscani più apprezzati dal pubblico: Alessandro Paci sarà al Teatro Nuovo di Pisa con lo spettacolo 'Non solo barzellette'. Un'occasione per ritornare a ridere insieme, in assoluta sicurezza. Per accedere a teatro basta possedere il super greenpass ed una mascherina ffp2. La biglietteria è aperta anche il 26 e il 27 dicembre. Info al 3335692147