Cineclub Arsenale, proiezione del film 'Con la grazia di un Dio' e incontro con il regista Alessandro Roia

Nuovo appuntamento all'Arsenale con Regista in sala, il programma di incontri e confronti tra i film-maker e il pubblico del Cineclub. Dopo una lunga carriera da attore, con poliedrici ruoli in film come Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, Magnifica presenza di Ferzan Özpetek, Diaz di Daniele Vicari e Diabolik dei Manetti Bros, Alessandro Roia esordisce alla regia con il film Con la grazia di un Dio, un progetto noir, proprio come la serie Romanzo criminale, che quindici anni fa gli diede la definitiva consacrazione.

Lo presenterà all'Arsenale mercoledì 6 dicembre, alle 20,30, dopo averlo presentato in anteprima alle Giornate degli Autori del Festival di Venezia: un film che non si accontenta delle semplici dinamiche di genere, fermandosi alla superficie delle cose, ma prova a scavare a fondo nella psiche dei suoi personaggi, in particolare in quella del protagonista assoluto interpretato da Tommaso Ragno.

Tornato a Genova dopo venticinque anni per partecipare ai funerali del migliore amico della sua giovinezza, Luca ritrova i vecchi compagni di un tempo. Tutti sembrano convinti che quella morte sia l'esito scontato di una vita di eccessi; tutti tranne Luca, che vuole vederci chiaro, indagare, capire. Scavando nella memoria, e in una città cambiata almeno quanto lui, lascerà riaffiorare fantasmi e verità che sembravano sepolte, insieme alla propria vera natura, che pensava di aver domato per sempre.