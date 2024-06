Nuova Alfa Romeo Junior in anteprima da Giustiauto

Giovedì 13 giugno, da GIUSTIAUTO a PISA una giornata speciale in cui sarà protagonista JUNIOR, la nuova B-SUV compatta che riporta la sportività Alfa Romeo nel segmento di mercato più importante d’Europa.

Un simbolico “ben tornato” a chi ha amato Giulietta e Mito, e un caldo benvenuto a una nuova generazione di Alfisti.

Alfa Romeo Junior è offerta nella versione Ibrida senza spina con motore 1.2 con architettura 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 CV, unica nella categoria delle compatte premium ad offrire anche la variante a trazione integrale Q4 con gestione automatizzata dell’asse di trazione posteriore e nella versione full electric con batteria da 54 kWh e oltre 410 km di autonomia.

La città di Pisa e la sua Concessionaria Ufficiale GIUSTIAUTO si confermano ancora una volta come palcoscenico ideale in cui mettere in scena una anteprima assoluta in Toscana: giovedì 13 giugno sarà infatti la prima tappa dell’Alfa Romeo Junior Tour in cui il grande pubblico avrà la possibilità di ammirare questo nuovo veicolo prima del lancio ufficiale che avverrà successivamente nella seconda metà di settembre.

Dalla mattina e fino al primo pomeriggio sarà possibile prenotare un appuntamento 'one to one' con i consulenti expert Alfa Romeo di Giustiauto per avere dettagli e visionare in tutta privacy il nuovo modello in area dedicata.

Dalle 18:30 un esclusivo Cocktail Party ed il Reveal al grande pubblico: Il rosso e il nero prenderanno vita in un gioco di luci, ombre e sfumature che animeranno il contesto dell’evento con il dj set firmato Alfa Romeo.

Da Giustiauto a Pisa, inoltre, la festa è doppia perché sarà l’occasione per scoprire il restyling di tutti gli show room dei vari brand Jeep, Fiat e Lancia.

Per info e registrazioni https://bit.ly/3VfDXqC