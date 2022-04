'Alfonsina. La donna che arrivava sempre ultima' al teatro Olimpia di Vecchiano

Attiesse Associazione Teatro Spettacolo e Associazione culturale 'Il gabbiano' presentano 'Alfonsina. La donna che arrivava sempre ultima'.

"Fare un allenamento, allenarsi in bici, voleva dire soffrire, sudare, sporcarsi, ed infine soffrire.(…) Cosa si doveva fare. Pedalare. Macinare pedalate su pedalate, non sperare mai di scendere con i piedi a terra, non agognare mai di fermarsi, di arrivare a finire il tragitto". Lo spettacolo porta in scena la vita di Alfonsina Strada, conosciuta come la 'Regina della pedivella', l'unica donna che corse al Giro d'Italia del 1924: racconta la sua passione per la bici, grandissima e importante, fin da bambina, le sue difficoltà in quanto femmina a vedere accolta la sua scelta di correre in bici, questa sua passione che la accompagnò per tutta la vita, fino a quando aprì una bottega di riparazioni a Milano. Il racconto prende vita e voce sotto forma di monologo e Alfonsina ci racconta la sua vita, così come l’ha immaginata Stefano Benedetti, l’autore del testo drammaturgico, invitato dalla stessa Daniela a scrivere un testo dedicato a questa ciclista, che l’aveva colpita grazie a letture fatte proprio nel periodo del lockdown. Da questa proposta è nato un testo intenso e stimolante, che è stato affidato alla regia di Federico Meini, ‘teatrante per passione’, ma con decenni di formazione e di esperienza teatrale alle spalle, che aveva collaborato con l’Associazione Il gabbiano già in passato. Lo spettacolo ha debuttato a settembre 2021, proprio nella ricorrenza della morte della ciclista, il 13 settembre, ottenendo un grande successo di pubblico ( il teatro Rossini di Pontasserchio ha registrato il sold out) e di critica, a febbraio è andato in scena a Vicopisano (Teatro di Via Verdi) ed eccoci ancora qui, a raccontare la storia di Alfonsina, a chi vorrà ascoltarla, al Teatro Olimpia di Vecchiano.

Locandina di Laura Fabbri

Foto di scena Francesco Sinni, Mario Russo.

Testo originale di Stefano Benedetti

Con Daniela Bertini, Matteo Marranini , Francesco Giacomelli

Regia di Federico Meini

Aiuto regia/fonica/luci Antonio Vettraino Marina Pieroni

Scenografia di Associazione Il Gabbiano e Simone Pallini

Consulenza musicale Sara Nannipieri

Collaborazione con Simone Cioli, Ambra Matteini, Stefano Nencini, Michelangelo Roncella



