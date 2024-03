'Ali di tela sulla torre', presentazione del libro per Molina mon amour

Si chiama 'Ali di tela sulla Torre. Cento anni fa i primi voli su Pisa' (Felici Editore) di Giorgio Giorgi il primo libro nel cartellone letterario 2024 di Molina mon amour organizzato dalla biblioteca dell'associazione. La presentazione avrà luogo venerdì 15 marzo, alle 17.30, al Magazzino di Antonio (Molina di Quosa, piazza Martiri della Romagna 26). Insieme all'autore interverranno Paolo Busoni, Loredano Santoni e Anna Calloni. Ingresso libero.



La scheda del libro

Il libro vuole essere una cronaca dei primi voli su Pisa nel 1911, a cominciare dal celebre volo di Mario Cobianchi sulla Torre, per finire a quelli di Garros e compagni che, con i loro fragili monoplani, fecero scalo nella nostra città nel corso di un lungo raid iniziato a Parigi, con meta Roma e poi Torino. L'arco temporale compreso tra questi due eventi, da gennaio a giugno, consente all'autore di soffermarsi anche su altri avvenimenti, in qualche modo correlati, che lasciarono il segno nella vita sociale ed economica della nostra città. Ci riferiamo in particolare all'attività della Società di Aviazione Antoni che, costituitasi due anni prima, nel 1911 fece volare il suo nuovo aereo a San Rossore e impiantò un aerodromo (allora si chiamava così) a San Giusto, consegnando alla città un aeroporto che in cent'anni si è ampliato fino a comprendere una grande base militare e un importante scalo internazionale civile. Nessun avvenimento aeronautico è tralasciato, spesso rievocato con le cronache del tempo, portando alla luce fatti e personaggi in gran parte dimenticati.





L'autore

Gallery

Nato a Molina di Quosa, frazione del comune di San Giuliano Terme, Giorgio Giorgi da tempo si occupa di storia dell'aviazione in àmbito locale. In collaborazione con Carlo Carlesi, è autore di una serie di importanti articoli sulla storia dell'aviazione pisana, raccolti nel volume 'Oltre l'azzurro', pubblicato nel 1983 dalla Cassa di Risparmio di Pisa. Tre anni dopo partecipa alla stesura del volume 'Terre e paduli' con un contributo sul campo di aviazione di Coltano. Passa quindi a occuparsi della storia aeronautica della Lucchesia con il volume 'Le ali della pantera', scritto nel 1998 in collaborazione con Mario Del Frate. Nel 2005, sullo stesso argomento, pubblica il volume 'Carlo Del Prete e gli aviatori lucchesi', edito dall'Associazione Arma Aeronautica (sezione di Lucca). È in contatto con altri autori e appassionati di aeronautica italiani e stranieri, con i quali scambia documenti e materiale fotografico. È socio dell'Associazione Arma Aeronautica (sezione di Lucca) e del Gruppo Amici Velivoli Storici (GAVS).