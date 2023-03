A tre anni di distanza da Racconti di bolina" (MdS, 2020), torna in libreria Fabrizio Bartelloni, avvocato penalista pisano con il ‘vizio’ della scrittura, che sabato 18 marzo alle 17:15 alla Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa presenterà "Alibi – zibaldone, di fughe, scuse e autoassoluzioni" (MdS Editore, 2023), una raccolta di scritti dai rimandi leopardiani e intinti nell'inchiostro dell'ironia, che mescola toni e timbri e gioca con i generi - utilizzando sei ‘ballate’ come linea di confine tra le due parti narrative dell’opera - per provare a raccontare le storture di una deviazione umana eterna e attuale: il vittimismo.



La presentazione, moderata dalla professoressa Guia Bessi, sarà arricchita dalle incursioni musicali di Francesco Bottai (ex I Gatti Mézzi) e da un intervento dello scrittore Athos Bigongiali.