'Alice nel paese degli scacchi' in scena al Teatro Nuovo-Binario Vivo

Domenica 27 febbraio sul palco del Teatro Nuovo – Binario Vivo arriva 'Alice nel paese degli scacchi', spettacolo per bambini (a partire da 3 anni) della Compagnia Stazione Teatrale. Lo spettacolo è ispirato ad 'Alice nel Paese delle Meraviglie', di L. Carroll, un classico intramontabile che, in ogni epoca, suscita sempre nuove e inattese risonanze con la nostra contemporaneità. In scena Laura Boriassi, Alessandro Caroti, Andrea Di Silvio, Francesco Pelosini, Carlotta Zanoboni, Matteo Martorana. Un Coniglio bianco, complice degli spettatori, guiderà la nostra Alice tra personaggi e colpi di scena in un percorso di metamorfosi e trasformazione che si svilupperà su una scacchiera.

Biglietti anche online: https://www. ciaotickets.com/biglietti/ alice-nel-paese-degli-scacchi- pisa

Per informazioni contattare il numero 392.3233535 oppure visitare il sito web www. teatronuovopisabinariovivo.it

NORME ANTI-COVID

Per accedere è necessario essere muniti di Super Green pass e della mascherina FFP2. In sala è prevista la capienza ridotta al 50% ed è garantito il distanziamento tra nuclei familiari distinti per uno spettacolo in totale sicurezza.