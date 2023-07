Oasi Mangwana, Valentina Grigò e Marco Masoni in 'All we need is Beatles'

Un concerto? Un racconto? Una serie di video? Una performance teatrale? Forse tutto ciò ma mischiato in modo originale e sorprendente. Questo è 'All we need is Beatles' il nuovo spettacolo di Valentina Grigò (cantante, attrice) e Marco Masoni (storico del rock, critico musicale, divulgatore). Saranno due ore dedicate al più famoso e importante gruppo musicale della storia, quella specie di animale immortale a quattro teste che erano i Beatles.



Nell'anno in cui si annuncia addirittura una loro nuova canzone (con la voce di John Lennon ripulita dall'intelligenza artificiale e parti di George Harrison registrate nel 1995) Masoni e Grigò mettono insieme la loro sterminata passione per i quattro provando a far divertire, pensare e ricordare il pubblico. I due avevano già unito le loro voci e la loro presenza sul palco durante le due straordinarie serate sulla band che Masoni ha condotto con Frida Bollani Magoni all'Ex-Wide di Pisa, la primavera scorsa; ora si confrontano da soli con questo repertorio immortale e che merita di essere tramandato e ricordato per secoli. Il primo appuntamento, il debutto assoluto, sarà giovedì 20 luglio all'Oasi Mangwana di Orzignano (cercate su Google Maps "Oasi Mangwana").



Il programma

19:30 Apericena

21:30 Spettacolo

Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione entro mercoledì 19. L’evento è riservato ai soci, con possibilità di tesserarsi in loco oppure online: https://forms.gle/EJFdoV1S6d8r39UJ7. Per info e prenotazioni: 329/5442745