Alla libreria Ghibellina Franco Montanari presenta 'La luna di saffo'

Franco Montanari presenta il suo romanzo appena uscito per Rizzoli Editore

La Luna di Saffo

A dialogare con lui sarà Giovanni Nardi

Franco Montanari è un grecista e filologo classico italiano. È noto per aver curato il GI - Vocabolario della lingua greca, edito da Loescher a partire dal 1995, a capo di un gruppo di trenta ricercatori.





Ispirato a una vicenda storica davvero avvenuta, Franco Montanari ci restituisce un affresco vivido della protagonista indiscussa della lirica greca e del suo mondo, guidandoci in un viaggio a ritroso nel tempo per le strade di un’isola che non ha mai smesso di farci sognare. Un raffinato giallo storico che per primo ci racconta la poetessa d’amore più famosa dell’antichità nei panni inediti di detective.