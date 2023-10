In occasione di Aspettando Halloween l’Orto e Museo Botanico vi invita ad una mattinata alla scoperta delle piante belle da morire.



Alla ricerca della pianta avvelenata

Domenica 29 ottobre 2023, ore 10:00

Per bambine e bambini (anche in maschera!) dai 7 agli 11 anni accompagnati da un adulto



Numero massimo di piccoli partecipanti: 15



Prenotazione obbligatoria entro il 27 ottobre 2023, scrivendo a: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it



Costo: 6€ a famiglia