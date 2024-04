Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Sabato 4 maggio alle ore 16.00 partirà il tour 'Alla scoperta dei murales di Pisa: street art e dogfriendly tour'.

Punto d'incontro: davanti al murales "Tuttomondo" di Keith Haring (Piazza Vittorio Emanuele II).

Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.

Questo tour è stato pensato per scoprire una zona di Pisa, il quartiere di Porta a Mare, ultimamente rivalutato e decorato con diversi murales e superfici dipinte di autori di fama internazionale, il tutto in compagnia dei vostri amici umani e pelosetti. Gli artisti sono di calibro di fama internazionale solo per elencare alcuni: Ozmo, Zed1, Moneyless, Alberonero, Tellas, Beast e tanti altri.

Scopriamo un quartiere di Pisa che negli ultimi anni viene sempre di più valorizzato e visitato.

Pisa offre diverse possibiltà e scorci da notare, da visitare, da conoscere oltre la famosa piazza dei Miracoli con la Torre pendente.

Durante la passeggiata ci soffermeremo davanti alle opere degli artisti della nuova generazione, potremo osservarli con traquillità, invece che di sfuggita durante il transito con l’auto.



Partiremo dal Murales di Keith Haring “Tuttomondo”, proseguiremo ad ammirare il murales di Kobra, per poi continuare lungo la pista ciclabile – lungo il vecchio tracciato della Via del Tram per poi arrivare e terminare a Porta a Mare davanti al Bar Livorno.