Alla scoperta del sentiero perduto - camminata e pratiche meditative a Crespina e campagna

Domenica 24 settembre a Crespina e campagne

Camminata e pratiche meditative con la guida di Nico Di Paolo



Partecipazione gratuita – prenotazione necessaria



Ritrovo: ore 8:15 (il punto di ritrovo sarà comunicato direttamente alle persone prenotate)

Partenza: ore 8:30, in orario

Lunghezza: circa 9 km

Durata: circa 4 ore e mezzo

Dislivello positivo: 140 m

Difficoltà: media



Guida:

Nico Di Paolo, esperto specializzato in tecniche meditative



Esperienza di camminata consapevole aperta a tutti i ricercatori, i curiosi, i praticanti di yoga e di qi-gong, i camminatori o viandanti e a tutti gli amanti del territorio e della natura.



Non è consigliato ai bambini di età inferiore a 14 anni



PRENOTA

(compilare un singolo modulo per ogni persona)



Si consiglia:

-abbigliamento comodo

-scarpe da trekking

-berretto

-un asciugamano o una stuoia o un cuscino da meditazione per sedersi comodamente per terra (piccolo e leggero)

-crema solare

-repellente per difendersi dai parassiti



Nello zaino:



-un frutto per una merenda durante la camminata