Alla scoperta del sentiero perduto - Camminata e pratiche meditative a Lorenzana e campagna

Camminata e pratiche meditative con la guida di Nico Di Paolo



Partecipazione gratuita – prenotazione necessaria



Domenica 18 giugno

Ritrovo: ore 7:45 Posteggio della pizzeria il Rosmarino, Pian di Laura

Partenza: ore 8:00 (in orario)

Durata: circa 4 ore e mezzo

Lunghezza totale: circa 9 km

Dislivello positivo: 120 m

Difficoltà: media



Guida:

Nico Di Paolo, esperto specializzato in tecniche meditative



Esperienza di camminata consapevole aperta a tutti i ricercatori, i curiosi, i praticanti di yoga e di qi-gong, i camminatori o viandanti e a tutti gli amanti del territorio e della natura.



Non è consigliato ai bambini di età inferiore a 14 anni



prenota: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5EcGy5ArJeOZmvMkI1IAGijCgaU8kp1uZvmmR6yEUa7sSAA/viewform



Si consiglia:

-abbigliamento comodo

-scarpe da trekking

-berretto

-un asciugamano o una stuoia o un cuscino da meditazione per sedersi comodamente per terra (piccolo e leggero)

-crema solare

-repellente per difendersi dai parassiti



Nello zaino:

-acqua

-un frutto per una merenda durante la camminata







odeporicaets@gmail.com