Alla Villa Medicea di Coltano doppio appuntamento con la grande musica

Venerdì 29 settembre una imperdibile giornata con la grande musica della Rassegna 'Muse Contemporanee e Note d’Arte' organizzata dalla Associazione Fanny Mendelssohn col patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa e Comune di San Giuliano Terme e giunta alla sua V Edizione., grazie al sostegno di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze.



Nel salone della Villa Medicea di Coltano, alle ore 18 i musicisti spagnoli Carlos Appellániz al pianoforte e Joaquin Palomares al violino, faranno vivere il loro 'Sogno Romantico' con musiche di Kreisler, Tschaikowsky, Mendelssohn, Dvorak, Massenet.

Il pianista Carlos Apellaniz ha una carriera supportata da più di venti premi internazionali. In seguito continua il suo perfezionamento con il pianista Jacques Rouvier e Pascal Devoyon al C.N.S.M di Parigi dove riceve il Primo Premio per Pianoforte e il Primo Premio per la musica da camera. Ha perfezionato la sua formazione musicale presso la Escuela Superior de Música Reina Sofía con Dimitri Bashkirov e Galina Eguiazarova e ha seguito numerose master-class con Alicia de Larrocha, Leon Fleisher, F. R. Duchable, Dario De Rosa, Emil Naumoff.

Joaquin Palomares è considerato dalla critica musicale uno dei violinisti spagnoli più internazionali. Dopo il Diploma Superiore in Violino e Musica da Camera “con la massima lode” presso i conservatori di Valencia e Bruxelles, ha sviluppato uno stile romantico-virtuosistico apprezzato da critici nazionali ( El País: “Violinista dalla tecnica estroversa, suono potente e incisivo, che ha imposto in ogni momento la legge indiscutibile del virtuoso”) ed internazionali (Stuttgarter Zeitung: “Un poeta-virtuoso dal temperamento latino”, American Record Guide: “Le sue interpretazioni sono dotate di un vigore e di una passione insoliti, sempre al servizio della musica”).



Con il debutto come solista all’età di 15 anni e la partecipazione, un anno dopo, al Carl Flesh Violin Competition di Londra, inizia una carriera artistica che lo porta ad esibirsi nelle più importanti sale europee e giapponesi .

All’età di ventidue anni ha ricoperto la cattedra del Conservatorio di Barcellona e dal 1985 quella del Conservatorio Superiore di Murcia ed è Invitato a tenere Master Class in centri come il “Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles (Belgio), Reykjavik Conservatory (Islanda).Suona un magnifico violino Nicolaus Gagliano (Napoli-1761) e un R.Regazzi (Bologna-2003).



Dopo un rinfresco offerto dalla Proloco di Coltano, sarà possibile, alle ore 21, assistere al secondo concerto in programma, che vede protagonista il Trio di Genova, composto da Vittorio Costa Ballassi (pianoforte), Veronica Nosei (clarinetto) e Andrea Bellettini ( violoncello), che ci condurranno in un viaggio “Dalle Tenebre alla Luce” con due importanti composizioni per questo particolare organico di A.Zemlinsky e di H.Zilcher.

Il Trio di Genova svolge attività concertistica dal 1988, con repertorio che spazia dal ‘700 alla musica contemporanea. I componenti del trio hanno compiuto gli sudi presso i Conservatori di Genova, La Spezia, Bologna, perfezionandosi successivamente con prestigiosi docenti tra cui M. Damerini, S. Perticaroli, B. Mezzena, F. Rossi, J. Widmann e ottenendo diplomi superiori presso importanti istituzioni quali il Mozarteum di Salisburgo e la Scuola di Musica di Fiesole. L’intensa attività concertistica li ha portati ad esibirsi in Italia e all’estero, suonando in sedi prestigiose e per importanti festival. Il Trio di Genova ha intrapreso da tempo un’opera di valorizzazione del repertorio per trio con clarinetto, esplorando, accanto ai noti capolavori, il consistente corpus di opere poco conosciute. Attraverso un paziente lavoro di ricerca ha raccolto e catalogato oltre seicento composizioni originali e un centinaio di trascrizioni, probabilmente l’archivio più completo oggi esistente. Si segnalano in quest’ottica di lavoro la prima esecuzione italiana del trio di Frühling, la prima esecuzione assoluta di un frammento di Schoenberg, l’esecuzione nel prestigioso Teatro Bibiena di Mantova, di una pregevole trascrizione d’epoca dei “Sechs Stücke in kanonischer Form op. 56” di Schumann, l’esecuzione delle opere di Zilcher nel Castello di Würzburg e al Festival “Le Mois Molière” di Versailles, l’esecuzione di repertorio italiano al Musée des Beaux-Arts di Bordeaux.



Parallelamente all’attività del trio i suoi componenti tengono concerti come solisti, anche con orchestra, e partecipano all’attività di altre formazioni da camera quali l’Insieme Concertante Strumentisti del Teatro alla Scala e i Cameristi della Scala. In queste vesti si sono esibiti in sale quali la Carnegie Hall di New York, la Mozart Saal di Salisburgo, il Gasteig di Monaco, il Teatro Carlo Felice di Genova. La bella Villa Medicea di Coltano , realizzata dal 1586 da Bernardo Buontalenti, passata di volta in volta in possesso dei Lorena, dei Savoia (nella villa dimorò per un certo tempo Vittorio Emanuele II) ed in seguito dello Stato Italiano, è attualmente proprietà del Comune di Pisa ed è gestita dalla Proloco di Coltano, che ha realizzato uno spazio museale e la tiene aperta al pubblico realizzando numerose attività. Dalle 17.00 agli intervenuti sarà possibile effettuare visita guidata nel Museo “Spazio della Memoria”.



I biglietti sono disponibili su Evenbrite;

per tutti i dettagli sul programma e per informazioni :



Associazione Musicale Fanny Mendelssohn

cell. +39 347 6371189 +39 347 8509620



www.fannymendelssohn.eu