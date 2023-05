ASD Skating Academy, in collaborazione con CSI, Associazione culturale Il Gabbiano, 'Il sorriso di Marianeve'-GMA onlus, Circolo LaAV di Pisa, La Bici delle storie PRESENTA lo spettacolo 'Alladin sui pattini (e altre magie)' che si svolgerà domenica 14 maggio 2023, a partire dalle ore 18.30, al Palazzetto dello Sport di Pisa.



Direzione artistica: Veronica Micheletti

Conducono: Daniela Bertini e Alfonso Nardella



Con la partecipazione straordinaria di: ASD Danza con me di Martina Giraldo, Quartetto "Farfalle rosse" Polisportiva Pontedera-Bientinese.



Con il patrocinio del Comune di Pisa.



Il ricavato dello spettacolo sarà destinato al progetto "il sorriso di Marianeve"-GMA onlus per la costruzione di una scuola a Taba Sabore



Per informazioni: Asdskatingacademy@gmail.com