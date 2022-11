Alta via della Val Graziosa

La Val Graziosa e l’abitato di Calci in tutte le sue frazioni ed estensioni sono un ambiente urbano/naturalistico unico. Unico nel senso che è difficile trovare un luogo che caratteristiche simili di bellezza e potenzialità turistiche e unico nel senso che i luoghi naturali e quelli antropizzati si fondono con armonia per creare un ambiente nuovo che va esplorato e vissuto nel suo insieme.

Come ogni luogo che fonde natura e uomo, si è creato stratificandosi nella storia e ci ha lasciato come eredità una fitta rete sentieristica e stradale che permette agli abitanti della valle e non di usare la Val Graziosa come punto di partenza per innumerevoli escursioni e sentieri.

Ad ogni modo, non vi è stato, fino ad oggi, un percorso che unisca tutti i luoghi più caratteristici di Val Graziosa in un unico anello, logico e fruibile da tutti che passa per tutti gli abitati di calci:

CALCI - PAR DI ROTA - VILLA - CASTEL MAGGIORE - VALLE BUIA - TRE COLLI - COLLE ROSSO - MONTEMAGNO - CERTOSA





Inizio/fine: Calci

16km

Dislivello: 500m

Difficolta: Percorso lungo con dislivelli moderati sparsi lungo il percorso.

Inizio ore 09.30

Fine ore 17.00

Numero min. partecipanti: 4

Numero max partecipanti: 25 persone

Cani: 2 ammessi

Riceverete tutti i dettagli sul luogo di ritrovo e svolgimento evento una volta confermata la vostra partecipazione



PREZZO:17 Euro





Per info e prenotazioni:

333 5219968

federico@azimut-treks.com





https://www.azimut-treks.it/trekking-alta-via-val-graziosa