Ambiente, al Parco dei Cappuccini un messaggio di speranza tra cinema e incontri

'Un'altra terra è possibile': ultimo fine settimana di appuntamenti per la rassegna sull'ecologia integrale che va in scena nel Parco verde del centro I Cappuccini , nel quartiere di San Giusto. Giovedì 30 giugno alle 21.15 spazio al cinema con '2040' : il docu-film firmato da Damon Gameau racconta di un ipotetico futuro nel quale l'umanità è riuscita ad utilizzare le tecnologie più avanzate per invertire la rotta e contrastare il cambiamento climatico.

Il giorno successivo, venerdì 1° luglio alle 1 8, dialogo sui parchi e sull'ecologia integrale con l’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto e le realtà cooperative del territorio, una delle tappe del cammino sinodale diocesano con il mondo del lavoro. A seguire piccolo rinfresco con i prodotti dell'orto sociale comunitario del Parco de iCappuccini e prodotti a filiera corta del territorio pisano.