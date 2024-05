Amanda Sandrelli e Adriano Fabris in 'Artemisia Gentileschi. Intervista impossibile'

Domenica 19 maggio in occasione di 'Art View festival le donne nell'arte' alle ore 18.30 un eccezionale evento ad ingresso libero su prenotazione con Amanda Sandrelli e Adriano Fabris: "Artemisia Gentileschi. Intervista impossibile" di Daniela Morelli.

Il Professore Adriano Fabris, presidente della Società Italiana di Filosofia condurrà la sua “Intervista impossibile” ad Artemisia interpretata da Amanda Sandrelli. Una interessante occasione, grazie alla drammaturgia di Daniela Morelli, per approfondire la vicenda artistica e umana della pittrice seicentesca attraverso una riflessione che prova a far emergere una possibile voce dell'artista.



ART VIEW FESTIVAL 2024 Le donne nell'Arte

Festival dedicato alle donne che sono riuscite, attraverso la loro forza e creatività, ad emergere nella storia dell’arte a lungo dominata da figure maschili.

Alla Città del Teatro da sabato 11 a domenica 19 maggio si terranno incontri, mostre, spettacoli e concerti con artisti, critici, esperti e scrittori internazionali.



Art View Festival è organizzato da Fondazione Sipario Toscana con il contributo di Fondazione Pisa



ARTEMISIA GENTILESCHI. INTERVISTA IMPOSSIBILE.

sala Margherita Hack

Domenica 19 maggio ore 18.30

ingresso libero su prenotazione obbligatoria al sito www.artviewfestival.it

info 050 744400 prenotazioni@lacittadelteatro.it



La Città del Teatro via Tosco Romagnola 656 Cascina (PI)