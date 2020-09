Amarindance inaugura l'anno scolastico con la settimana della danza

Dopo un’estate ricca di spettacoli e tante soddisfazioni che ha visto gli insegnanti Irene Cannata e Niccolò Gaggio insieme ai loro figli Angelo e Agnes (in arte Famiglia Danzante )in scena con differenti esibizioni da Nord a Sud Italia , la scuola di danza Amarindance di Marina di Pisa è pronta per un nuovo entusiasmante anno di danza. Lunedì 21 Settembre La scuola di danza Amarindance aprirà il nuovo anno accademico con l'evento "La settimana della Danza", giunto con successo alla sua nona edizione, dal 23 al 26 Settembre sarà possibile provare gratuitamente il corso più adatto alle proprie esigenze . L'iniziativa è rivolta a grandi e piccini a partire dai 3 anni in su; è quindi possibile immergersi nell'atmosfera leggera e divertente della scuola di danza provando le lezioni adatte alla propria età , con tre discipline differenti ( danza classica, modern, hip hop) suddivise in cinque gruppi diversi a seconda dell'età con lezioni e programmi mirati per accompagnare la crescita degli allievi nelle varie fasi dello sviluppo psicomotorio.

Le lezioni sono a numero chiuso, è quindi preferibile prenotare la propria lezione contattando i maestri Irene e Niccolò al numero 3337120507, oppure mandando una mail amarindance@gmail.com

Già da diversi anni la scuola offre un ambiente rinnovato con un pavimento in legno ammortizzato realizzato per permettere un lavoro migliore e una prevenzione sugli infortuni, per mantenere la salute senza rimpiangerla, un palco in cui vengono realizzati diversi spettacoli durante l'anno e due nuove sale, una per permettere ai giovani allievi di riscaldarsi prima di fare la propria lezione, l'altra per gli adulti che vogliono mantenersi in forma frequentando i corsi diMaster stretch, un attrezzo innovativo, studiato per allungare, distendere e rafforzare i muscoli e i tendini delle gambe e della schiena, aiutando a prevenire l’insorgere di crampi muscolari, tendiniti, stiramenti e mal di schiena.I corsi in piccoli gruppi o individuali saranno tenuti da Niccolò Gaggio , maestro certificato di III livello di Master Stretch..



La scuola di danza Amarindance la trovate a Marina di Pisa in via Ildebrando Orlandi , vicinissimo alla Chiesa S. Maria Assunta sul lungo mare.