Amarindance presenta 'Anastasia': una serata di emozioni e magia

La scuola di danza Amarindance di Calambrone si prepara per un evento straordinario: martedì 11 giugno alle 20:45 presso la palestra delle scuole elementari Quasimodo a Calambrone, il pubblico avrà l'opportunità di immergersi nel mondo incantato di "Anastasia", lo spettacolo che promette di rapire i cuori e trasportare gli spettatori in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio.



Irene Cannata e Niccolò Gaggio, insegnanti e direttori della scuola Amarindance da ben 13 anni, portano in scena questa creazione unica insieme ai loro figli, Angelo (13 anni) e la piccola Agnes (5 anni), noti come la Famiglia Danzante. Questa famiglia, che ha fatto della danza la propria vita e la propria missione, ha recentemente catturato l'attenzione del pubblico televisivo nel programma "Di Buon Mattino" trasmesso su TV 2000.



Il palcoscenico si anima con la grazia e l'eleganza dei ballerini della scuola di danza Amarindance, con Erica Annibali, Emma Agostino, Ludovica Arleo, Alice Biasci, Delia Brachini, Matilde Compierchio, Aurora Flammia, Agnes Gaggio, Angelo Gaggio, Giulia Nicolae, Aurora Ottaviani, Alisia Terranova, Magdalena Toccafondo, Margherita Toccafondo e Maya Vitale, tutti uniti nell'interpretare la leggenda della granduchessa Anastasia Romanov.



"Anastasia" prende spunto dalla celebre storia della famiglia Romanov, maestosamente coreografata da Irene e Niccolò, che hanno saputo infondere ogni movimento con un'energia vibrante e un'intensa emotività. Il racconto si sviluppa in due parti, trasportando il pubblico dalla Russia sfarzosa del 1917 alla cupa e triste San Pietroburgo del decennio successivo, fino alla vibrante e colorata Parigi degli anni '30.



La performance è una fusione di arte e amore, con la Famiglia Danzante che trasmette messaggi profondi attraverso ogni movimento, dimostrando una capacità unica di connettersi con il pubblico e toccare le corde del cuore.



"Nello spettacolo “Anastasia” non ci sono protagonisti fissi," spiegano Irene e Niccolò. "Ogni allievo ha un ruolo costruito su misura per lui, capace di esaltare le sue caratteristiche uniche."



Questo evento, arricchito da una colonna sonora avvincente e coreografie mozzafiato, promette di essere una serata indimenticabile per tutti coloro che avranno il privilegio di assistervi.



"Ringraziamo di cuore i nostri sponsor che hanno reso possibile questo evento: il Ristorante Pizzeria Corallo, il Bagno Corallo, l'Agriturismo La Fattoria di Tirrenia Country Resort, il Bagno Imperiale, la Tenuta Bella Vista Issues, il Tirrenia Doc Caffè e Gelatopoli.



Il loro sostegno e contributo hanno reso possibile portare sul palco "Anastasia" e regalare al pubblico una serata indimenticabile. Grazie di cuore per aver creduto nel nostro progetto e per aver reso possibile la realizzazione di questo spettacolo." concludono i maestri della scuola di danza Amarindance.



Appuntamento quindi martedì 11 giugno alle 20:45 presso la palestra delle scuole elementari Quasimodo, per vivere insieme la magia e l'emozione di "Anastasia". L'ingresso è a offerta libera, un invito aperto a tutti a immergersi nell'arte della danza e a lasciarsi trasportare in un viaggio attraverso la storia e la fantasia.



Gallery



Per info 3337120507